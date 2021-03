"Soko Linz": Stemberger und Gawlowski ermitteln in neuer ORF-Serie

Der Krimi-Ableger wird voraussichtlich ab Mai gedreht

In Oberösterreich heftet sich bald ein neues Team an die Fersen des Verbrechens: Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski sind die Ermittler in der neuen ORF/ZDF-Krimiserie "Soko Linz", wie am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. In weiteren Rollen sind Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev zu erleben, die Dreharbeiten sollen nach derzeitigem Stand im Mai beginnen. Eine Ausstrahlung ist für 2022 geplant.

Dabei werden sich die Fälle bei der 13 Episoden umfassenden ersten Staffel keineswegs nur auf die titelgebende Landeshauptstadt beschränken, sondern geht es um ein Polizeikooperationszentrum, "das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt", wie es heißt. So erhalte man "den perfekten Rahmen für die Weiterentwicklung unseres bewährten 'Soko'-Konzepts", wurde ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer zitiert.

Die Vorbereitungen für die neue ORF/ZDF-Krimiserie laufen bereits auf Hochtouren, Katharina Stemberger bringt als resche und resolute Chefinspektorin Johanna Haizinger jede Menge Erfahrung mit, heißt es. An ihrer Seite ermittelt als "ruhiger und bedachter Gegenpol" Daniel Gawlowski - der nicht nur in seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Ben Halberg, sondern auch als alleinerziehender Vater einer halbwüchsigen Tochter gefordert ist. "Soko"-Luft hat Katharina Stemberger sowohl entlang der Donau als auch in Kitzbühel bereits mehrfach geschnuppert: "Entweder habe ich gemordet oder war schwer verdächtig - ich kenne die andere Seite also nur zu gut und weiß, dass man niemandem trauen darf."

Unter die Ermittlerinnen geht die Wienerin für die "Soko Linz" nun zum ersten Mal: "Zur Rolle mag ich noch nicht allzu viel verraten, aber was ich schon auf den ersten Blick sehe: Chefinspektorin Johanna Haizinger ist extrem gerade und schnörkellos und hält sich nicht zu sehr mit Höflichkeiten auf. Sie ist alles andere als ein Frischling, bringt jede Menge Erfahrung mit, hat schon viel erlebt und ist eine gute Beobachterin." Und weiter zur "Soko Linz": "Es ist mir eine große Freude und ein unglaubliches Privileg, mit etwas Neuem beginnen und von Anfang an dabei sein zu dürfen."



"Die Rolle des Ermittlers und das ,Soko'-Format sind für mich aufregendes und unentdecktes Neuland", betont hingegen der deutsche Schauspieler Daniel Gawlowski über seine Rolle bei der "Soko Linz". "Ich liebäugelte zwar als Jugendlicher mit dem Gedanken, zur Bundespolizei zu gehen, habe mich dann aber letztlich doch für die Schauspielerei entschieden. Spannenderweise kommt jetzt beides wieder zusammen."