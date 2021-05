Die ZDF-Satiresendung "heute-show" geht am 4. Juni in ihre dreimonatige Sommerpause. Das teilte das Zweite Deutsche Fernsehen in Mainz mit.

Weiter geht es nach der Sommerpause demnach am 3. September. Dann erst kommt auch Jan Böhmermann wieder. Der Satiriker ist schon seit 7. Mai mit seinem "ZDF Magazin Royale" in der Sommerpause.