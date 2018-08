Sony-Chef stellt Roboterhund Aibo für Fans in Europa in Aussicht

Sony will den bisher nur in Japan verfügbaren smarten Roboterhund Aibo möglicherweise auch nach Europa bringen. Man werde die Entscheidung vom Interesse der Besucher auf der IFA abhängig machen, sagte Sony-CEO Kenichiro Yoshida auf der Messe in Berlin. Sony hatte eine Neuauflage des legendären Roboterhundes Anfang des Jahres in Japan auf den Markt gebracht und will im Herbst in den USA starten.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens BŸttner In Japan ein Renner: Der smarte Roboterhund Aibo.