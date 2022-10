Sorge um Arte-Finanzierung

Künftig übernehmen die französischen Steuerzahler die Kosten für die Öffentlich-Rechtlichen. Budgetkürzungen hätten auch weniger Mittel aus Deutschland für den Kulturkanal zur Folge.

Es war eine Entscheidung, die der französische Präsident Emmanuel Macron im März bei einer Wahlkampfveranstaltung in einem Nebensatz ankündigte. Sollte er wiedergewählt werden, so versprach er, bringe er die bereits begonnene Abschaffung der Wohnsteuer zum Abschluss mit der Streichung aller noch damit verbundenen Abgaben - "und die Rundfunkgebühr gehört dazu". Sein Ziel sei es, die Menschen zu entlasten. Seit Jahren war die Abgabe auch in Frankreich umstritten, Budgetminister Gabriel Attal nannte sie in Zeiten von Smartphones "obsolet". Noch im Sommer ...