"Sound ": Die neue Audioplattform des ORF

ORF ersetzt mit 13. September die Radiothek durch "Sound"-Plattform.

Statt der Radiothek: Am 13. September geht nach internen Testungen die ORF-Audioplattform "Sound" an den Start. Das Modul des geplanten ORF-Players bündelt sämtliche Audioangebote des ORF in einer App und ersetzt die Radiothek. Neben den zwölf live abrufbaren Radiosendern des ORF werden auch ausgewählte Inhalte aus Radio und TV als Podcasts zur Verfügung gestellt. Die Gliederung erfolgt nicht nur nach Radiosendern, sondern vor allem auch nach Themen, die senderübergreifend aufbereitet werden. Die "Sound"-Plattform wird von einer Redaktion kuratiert. Diese wählt jede Woche aus rund 2000 Stunden neuem Programm, kontextualisiert es und bereitet es auf.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hielt fest, dass die Plattform insbesondere junge Menschen, deren Medienkonsum bereits mehrheitlich digital stattfindet, ansprechen soll. Zudem sei ORF-"Sound" ein Beispiel für die Kooperationsmöglichkeiten zwischen privaten Medien und dem ORF: "So wie die ORF-Radios künftig auch über den Radioplayer empfangbar sein werden, wird der ORF Privatradios auf 'Sound' mittransportieren, sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies zulassen, wofür wir uns einsetzen."