Sozial engagiertes Ehepaar Hagleitner erhielt Russ-Preis der "Vorarlberger Nachrichten"

Das Ehepaar Ehrentraud (77) und Willi Hagleitner (82) ist am Donnerstag mit dem 53. Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis der "Vorarlberger Nachrichten" ("VN") ausgezeichnet worden. Damit wurde das jahrzehntelange soziale Engagement des Paars in den verschiedensten Bereichen geehrt, das etwa den Verein HPE (Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter) gegründet hat. "Das Ehepaar Hagleitner zeigt uns, wie wichtig es ist, Dinge gemeinsam zu tun", sagte "VN"-Herausgeber Eugen A. Russ.

In der Geschichte des erstmals 1970 vergebenen Russ-Preises wurde vor 550 Gästen im Bregenzer Festspielhaus erstmals ein Ehepaar geehrt. Festredner Reinhard Haller nannte das "ein starkes Zeichen für das Gemeinsame, einen Appell gegen soziale Kälte und Spaltung der Gesellschaft, ein Plädoyer für das Zusammen". In Zeiten des Narzissmus bleibe vom Miteinander nicht viel übrig. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) zog "den Hut voller Respekt und Dankbarkeit für das Engagement der beiden für den Zusammenhalt."

Willi Hagleitner appellierte an die Gesellschaft, Mitverantwortung für die Mitmenschen wahrzunehmen. "Wir alle sind der Staat und das Gemeinwesen", stellte er fest. Seine Gattin Ehrentraud, selbst Mutter von sieben Kindern, wünschte sich mehr gesellschaftliche Anerkennung für das Mutter-Sein als Beruf. Im Zusammenhang mit dem von ihr ins Leben gerufenen Verein HPE sagte sie: "Helfen Sie mit, in der Öffentlichkeit ein menschliches Bild von Psychosen zu zeichnen und um mehr Verständnis zu werben".

Der Russ-Preis ist am Montagabend zum 53. Mal vergeben worden. Er wurde ursprünglich im Gedenken an den ehemaligen "VN"-Herausgeber und Chefredakteur Toni Russ gestiftet. Der Vater des heutigen Herausgebers war am 2. September 1969 im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Seit 2017 gilt die Erinnerung auch der im selben Jahr verstorbenen Rosa Russ, der Witwe von Toni. Mit dem Russ-Preis werden Vorarlberger Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch Privatinitiativen dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste geleistet haben und leisten.