"Spiegel" deckt Betrugsfall im eigenen Haus auf: Reporter fälschte jahrelang Artikel

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat einen Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt. Ein Redakteur habe in "großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden", heißt es in einem auf Spiegel Online am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

SN/APA/dpa/Marcus Brandt Der „Spiegel“ deckte den Fall selbst auf (Symbolbild).