SPÖ-"Kommission des Versagens": "Krone"-Titel für Presserat zulässig

Wertende Bezeichnung samt Fotoveröffentlichung der Mitglieder nach Vorsitz-Wahldebakel sei kein Ethikverstoß, heißt es. Die scharfe Kritik habe eine "sachliche Grundlage".

Die Bezeichnung der SPÖ-Wahlkommission als "Die Kommission des Versagens" ist zulässig - zumindest nach Meinung des Presserats. Angesichts der pannenreichen roten Vorsitzwahl inklusive falscher Siegerkür hatte die "Kronen Zeitung" in Verbindung mit Fotos und Namen der Mitglieder "Die Kommission des Versagens" getitelt. Leserinnen und Leser beschwerten sich und sahen das Team der Lächerlichkeit preisgegeben. Der Presserat sieht in der Wertung allerdings keinen Ethikverstoß.

Der Senat 3 könne die Kritik der Leserschaft an der Titelseite vom 7. Juni zwar "bis zu einem gewissen Grad" nachvollziehen, als die Bezeichnung "Die Kommission des Versagens" für die namentlich erwähnten Abgebildeten unangenehm und blamabel sei. "Der Senat betont jedoch, dass der Wahlkommission ein außergewöhnlicher Fehler beim Wahlvorgang am SPÖ-Bundesparteitag unterlaufen ist, der das Wahlergebnis (zumindest kurzfristig) umgedreht hat", heißt es in der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Presserats. Die Kommission sei somit ihrer "ureigensten Aufgabe" - der korrekten Auszählung der Stimmen - nicht ordnungsgemäß nachgekommen. "Vor diesem Hintergrund hat die von der Zeitung formulierte scharfe Kritik eine sachliche Grundlage", argumentiert das Gremium. Die "Krone"-Wortwahl samt Fotoveröffentlichung sei vor diesem Hintergrund von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt, weshalb in dieser Angelegenheit kein Verfahren eingeleitet werde.