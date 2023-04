Spotify mit deutlich mehr Nutzern und Quartalsverlust

Der schwedische Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im vergangenen Quartal mehr Nutzerinnen und Nutzer als erwartet dazugewonnen - steckt aber tief in den roten Zahlen. Unterm Strich fiel ein Quartalsverlust von 225 Mio. Euro an, nach 131 Mio. Euro Gewinn ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg indes um 14,3 Prozent auf gut 3 Mrd. Euro, wie Spotify am Dienstag mitteilte.

