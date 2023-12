Spotify streicht 1500 Stellen

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify will rund 1500 Arbeitsplätze abbauen. Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen, schrieb Unternehmenschef Daniel Ek in einem auf der Spotify-Internetseite am Montag veröffentlichten Brief. Als Begründung nannte er das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie die gestiegenen Zinsen. Das treffe auch Spotify.

BILD: SN/APA/AFP (THEMENBILD)/STEFANI REY Musikstreamingdienst steht vor massivem Personalschnitt