Springer-News-Vorständin Handel geht nach nur wenigen Monaten

Der Medienkonzern Axel Springer verändert schon wieder die Zusammensetzung seines Vorstands. Die Markengruppen Bild und Welt werden neu strukturiert - nach dem Motto mehr Eigenständigkeit statt Zentralisierung.

Die für das nationale Mediengeschäft von Axel Springer zuständige Vorständin Ulrike Handel verlässt nur wenige Monate nach ihrem Start wieder das Unternehmen. Man habe "einvernehmlich entschieden", dass sie zum Jahresende ihr Vorstandsmandat niederlege, teilte der Medienkonzern am Montag in Berlin mit. Zuerst hatte das Fachmedium "Medieninsider" darüber berichtet.

Handel ist bislang unter anderem für die journalistischen Flaggschiff-Marken "Bild" und "Welt" zuständig. Die Managerin startete zum 1. Mai. Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Büchi sagte über ihren Weggang: "Im Zuge der Arbeit am Strategieprojekt für News Media National sind wir zum beiderseitigen Entschluss gelangt, aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Ausrichtung und Struktur des Bereichs die Zusammenarbeit zu beenden."

Handels Weggang fällt inmitten in eine Zeit, in der ein Strategieprojekt im Segment nationales Mediengeschäft (News Media National) läuft. Seit September werden laut Springer die Strukturen vor dem Hintergrund des beschleunigten Wandels in der Branche überprüft.

Handels Ressort wird nach Unternehmensangaben aufgeteilt. Die Markengruppen Bild und Welt werden im Vorstand ab sofort von Springer-Chef Mathias Döpfner verantwortet. Der Vorstand wird mit Handels Weggang wieder von fünf auf vier Mitglieder verkleinert.

Die Gruppen Bild und Welt sollen künftig als eigenständige Bereiche geführt werden, wie es weiter hieß. Mit dem neuen Zielbild für die beiden Markengruppen seien die ersten strategischen Weichen für das Strategieprojekt definiert. "Die detaillierte Ausgestaltung und Umsetzung des Zielbildes erfolgen nun in der nächsten Phase des Projekts."

Bislang wurden Bild und Welt unter dem Dach News Media National gemeinsam geführt. Von Springer hieß es: "Mit mehr unternehmerischer Eigenständigkeit sollen Strukturen klarer gestaltet, Entscheidungswege beschleunigt sowie die Markenidentifikation und Zielgruppenansprache von Bild und Welt gestärkt werden."

Springer-Chef Döpfner sagte: "Wir wollen den journalistischen Kern der Marken noch konsequenter stärken und in die digitale Zukunft von Journalismus investieren." Der 59-Jährige ergänzte: "Das geht nicht durch mehr Zentralisierung, sondern durch mehr dezentrale unternehmerische Energie." Man wolle die beiden Markengruppen in ihrer Unterschiedlichkeit noch eigenständiger "und so schlank wie möglich" organisieren. "Starke Chefredakteure und starke Unternehmerinnen sollen die Marken künftig führen wie ihre eigenen Unternehmen."

Dafür werden auch zwei Geschäftsführer eingesetzt. Claudius Senst (36), der bislang im Segment Bild und Welt verantwortet, wird Chef der Bild-Gruppe. Carolin Hulshoff Pol (44) wird CEO der Welt-Gruppe. Sie ist derzeit Geschäftsführerin der Bild-Gruppe.