Stadtleben, Historie und ein Coronakrimi

Küniglberg-Bücherflut: Viele ORF-Journalisten erfüllen sich gerade den "Traum vom eigenen Buch". Drei Kostproben.

Er hat die Verschandelung Österreichs in einer "Streitschrift" bekrittelt, das skurril-wunderbare Lebenswerk der Cousinen Hilde und Gretl für die Nachwelt aufbereitet oder bewegende Familienhistorie dargelegt. Jetzt widmet sich der "ZiB"-Anchorman Tarek Leitner dem urbanen Leben, gemeinsam mit Peter Coeln und Peter Weinhäupl hat der 50-Jährige über die "Neuerfindung der Stadt in Wien-Neubau" ein Buch geschrieben: "Im Siebten" (Brandstätter-Verlag). Mit seiner Passion, Bücher zu schreiben, ist der ORF-Journalist nicht allein - in den Buchhandlungen finden sich derzeit zahlreiche Produkte von ORF-Stars. ...