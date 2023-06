"Standard" reduziert sein Bewegtbildteam deutlich

Wie die SN erfahren haben, baut der "Standard" im Bewegtbildbereich stark ab.

"Es ist als Zukunftsprojekt gestartet. Aber wir erkennen mittlerweile in keinem Businessplan, dass sich das rechnen wird - trotz unglaublicher Bemühungen der entsprechenden Personen", sagte "Standard"-Geschäftsführer Alexander Mitteräcker auf Anfrage. Rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien von der Entscheidung betroffen. Wie es für sie weitergeht, könne Mitteräcker derzeit nicht öffentlich kundtun.

Dass nicht nur der Status quo, sondern auch die Zukunftsaussichten keine rosigen seien, liege etwa am geplanten ORF-Gesetz: "Das neue ORF-Gesetz mit der Aussicht, 1600 Minuten online only an Nachrichtensendungen zu produzieren, lässt keine Nische für private Anbieter mehr offen."