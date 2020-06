"Der Standard TV" wird seit Freitag über das digitale Kabelnetz von A1 ausgestrahlt. Dass der Start in die Coronazeit fällt, ist kein völliger Zufall.

Der "Standard" wagt sich in das Fernsehgeschäft. Wie die heimische Kommunikationsbehörde (RTR) den SN bestätigte, hat die Verlagsgesellschaft ein Kabel-TV-Programm angemeldet. "Der Standard TV" werde über das digitale Kabelnetz von A1, also via A1 TV ausgestrahlt. Und der Sender ist ...