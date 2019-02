"Standard" will neues Bezahlmodell ausloten

Alexander Mitteräcker, Alleinvorstand der Standard Medien AG, äußert sich im SN-Gespräch zu einem kolportierten Personalabbau im Verlag. Er wehrt sich gegen Vorwürfe von "oe24". Und er bestätigt, dass nun auch der "Standard" über weiter reichende Online-Bezahlmodelle nachdenkt.

Die Spekulationen halten sich hartnäckig. Und das schon seit Monaten. Der "Standard" soll Probleme haben. Auch von spürbarem Personalabbau ist die Rede. Im SN-Gespräch beruhigt Alexander Mitteräcker, Alleinvorstand der Standard Medien AG. Das Redaktionsbudget sei 2019 sogar erhöht worden. Aber der Sohn von Zeitungsgründer Oscar Bronner schildert auch, dass es in der Redaktion 2019 einen "drastischen Kostenauftrieb" gegeben hätte, unter anderem durch Mitarbeiter, die aus der Karenz zurückkommen. "Und ja, da mussten wir gegensteuern, um die unternehmerische Fitness zu erhalten." So wurde das interne Archiv aufgelöst, also die Anlaufstelle für Redakteure bei ihrer Recherche. Der Service sei "in Zeiten von Google und Onlinerecherchediensten zu wenig genutzt worden". Die drei betroffenen Mitarbeiter wurden auf andere Posten im Haus verteilt. Dazu seien die Arbeitsverträge von zwei Kolumnisten und vier Redakteuren aufgelöst worden.