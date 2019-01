Hier ein Klick und dort ein Klick. Wofür wir online unsere Zustimmung geben, haben viele längst aus den Augen verloren.

Wer sich in den vergangenen Monaten die Datenschutzbestimmungen eines Internetdienstes zu Gemüte geführt hat, hebe die Hand. Es werden wenige sein. Selbst erfahrene Juristen drücken beide Augen zu und machen ihr Kreuzchen, wo es verlangt wird. Kein Wunder, ist doch die erste Spielregel in der digitalen Welt: Entweder man akzeptiert, was mit den eigenen Daten getrieben wird, oder man lässt die Finger davon. Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, die mehr Sicherheit für Konsumenten bringen sollte, ist die Situation weiter undurchsichtig. Genervt bestätigen wir weiter AGB-, Datenschutz- und Cookie-Einverständnis, ohne zu lesen und zu verstehen, wozu wir die Zustimmung geben. Besonders dreist ist es, wenn Unternehmen die Melange aus Verwirrung und Wurstigkeit dazu nutzen, ihren Kunden ein paar faule Paragraphen unterzujubeln. Das ist die Pervertierung des Datenschutzgedankens. Dass es so weit kommen könnte, ist allerdings eine Befürchtung, die bereits zum Start der DSGVO geäußert wurde. Wenn das unter Datenschutz verstanden wird, dann hat er keine Zukunft.