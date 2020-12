Starke Frauen im Porträt: Sarah Wiener gibt viel preis

In der neuen Doku-Reihe "Her Story" auf Sky werden Powerfrauen vorgestellt. "Ich glaube, dass mich Tiefen weiterbringen", sagt die Köchin, Politikerin und Unternehmerin Sarah Wiener.

Mit seinen Sportformaten bedient Sky üblicherweise männliche Zielgruppen. Mit einer neuen Dokureihe bemüht man sich jetzt auch um das weibliche Publikum. Unter dem Titel "Her Story" werden weibliche Prominente porträtiert, sie zeigen, was sie bewegt, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Nicht nur vor, auch hinter der Kamera sind Frauen am Werk, Ziel des Formats sei es, "Rollenvorbilder zu kreieren", wie es heißt. "Her Story" richtet sich aber auch an Männer: "Wir machen kein Frauenmagazin."

Nach dem ...