"Starmania 21": Bis zu 638.000 Zuschauer waren bei erster Finalshow dabei

Die erste Finalshow der ORF-Produktion "Starmania 21" ist geschlagen: Bis zu 638.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten laut ORF die Sendung am gestrigen Freitagabend.

Waren bei der Präsentation der Songs durchschnittlich 553.000 Zuschauer mit dabei, verfolgten die Entscheidung im Anschluss im Schnitt 601.000 Seher. Mit durchschnittlich 19 Prozent Marktanteil (12+) verbuchte die Castingshow den besten Wert seit dem Staffelauftakt.

Von Anfangs 64 Kandidatinnen und Kandidaten sind mittlerweile nur noch acht Talente übrig geblieben. Das Ticket für die zweite Finalshow am nächsten Freitag haben gestern Anna Buchegger (22), Vanessa Dulhofer (16), Anna Heimrath (24), Tobias Hirsch (19), Laura Kožul (16), David Mannhart (15), Fred Owusu (24) und Teodora Špirić (21) gelöst. Über ihre Aufstiegschancen entscheidet ab sofort auch das Publikum mit.

In Finalshow zwei stehen neben Solodarbietungen auch Duette am Programm. Für die dritte Finalshow wird das Feld auf sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduziert, bevor das große Finale am 7. Mai mit nur mehr vier Gesangstalenten über die Bühne geht.