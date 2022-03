"Starmania 22": Eine "Auszeit vom Alltag" in Tagen der Krise

Die ORF-Castingshow will bewusst Unterhaltung bieten, aber auch den Krieg thematisieren und Solidarität verdeutlichen.

Mit "Starmania 22" kehrt eines der ehrgeizigsten und aufwendigsten ORF-Unterhaltungsprojekte am Freitag (ORF 1, 20.15 Uhr) auf die Bildschirme zurück. Die Castingshow, an der insgesamt 28 Kandidatinnen und Kandidaten um die Gunst von Jury und Publikum ringen, steht dieses Mal aber - wie vieles andere auch - im Schatten des Krieges in der Ukraine.

An der Grundkonzeption ändere sich jedoch nichts, wie ORF-1-Channelmanager Alexander Hofer im SN-Gespräch betont: "Es muss für Menschen, die den ORF als Hauptnachrichtenquelle empfangen, ...