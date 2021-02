"Starmania": Der Traum vom Erfolg glänzt hell

Ein runderneuertes Showkonzept soll dem ORF das junge Publikum zurückbringen.

Die neuen Bühnenelemente sind verschraubt, die Scheinwerfer montiert, auf dem Lichtrost hängen insgesamt 32 Tonnen Equipment. Es kann wieder losgehen mit der rot-weiß-roten Talentsuche im ORF: Zwölf Jahre nach dem Ende der vierten Staffel geht die auf dem Küniglberg weiland in Eigenregie entworfene Show "Starmania" in eine neue Runde. Einiges am Format ist neu, die Moderatorin ist aber die gleiche geblieben: Arabella Kiesbauer wird versuchen, mit "Starmania 21" (ORF 1, 20.15 Uhr) das vom Sender verzweifelt gesuchte junge Publikum - ...