"Starmania" Nadja Inzko verlässt Show freiwillig

Martin Furtlehner erhält so eine zweite Chance. Gastjurorin am Freitag wird Leona König sein.

APA Die 4. Finalshow von "Starmania" am Freitag in ORF 1 wartet mit einer ungewöhnlichen Überraschung auf: Kandidatin Nadja Inzko verlässt die Show freiwillig, womit der jüngst ausgeschiedene Martin Furtlehner eine zweite Chance erhält und ins Feld der acht verbliebenen "Starmaniacs" zurückkehrt. "Aus persönlichen Gründen und eigenem Empfinden, nicht mehr an der Show teilnehmen zu können, möchte ich mich bei allen, die mich auf der Reise begleitet haben, bedanken", wurde Inzko in einer Aussendung zitiert. Sie habe viel gelernt, aber auch erkannt, dass sie ihren Weg anders gestalten möchte, wobei sie der Musik nicht den Rücken kehren wolle. Als Gastjurorin ist bei der kommenden Show übrigens Kulturinitiatorin Leona König mit von der Partie. Sie setzt sich mit der Vergabe des Musikförderpreises "Goldene Note" für die Förderung hochbegabter Nachwuchstalente im Klassikbereich ein.