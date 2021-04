"Starmania": Schafft die Abtenauerin den Einzug ins Finale?

Die Salzburgerin Anna Buchegger muss sich Freitagabend wieder in der ORF-Castingshow "Starmania 21" gegen musikalische Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen. Es geht um "alles und mehr", wie die Starmaniacs einmal so schön sagen. Und diese Woche konkret um den Einzug in das große Finale.

In der vorletzten Show von "Starmania 21" auf ORF1 bekommen die Zuseher am Freitagabend gleich sechs Mal Ed Sheerans Song "Shape of You" zu hören - wenn auch in unterschiedlichen Versionen wie Rock oder Dance. Denn die verbliebenen sechs Kandidaten und Kandidatinnen geben nicht nur ihren jeweiligen Solosong zum Besten, sondern müssen auch im Rahmen der "Same-Song-Challenge" dem Hit des britischen Starmusikers ihren Stempel aufdrücken, um ins Finale am 7. Mai zu gelangen. Das Publikum vergibt per Televoting drei der vier Startplätze für die letzte Show. Unter den drei "Starmaniacs" mit den wenigsten Stimmen entscheidet die Jury, wer das letzte Ticket für das Rennen um den Sieg erhält, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

Mit dabei ist am Freitag die 22-jährige Abtenauerin Anna Buchegger, die sich bislang als Stimmwunder und Liebling der Jury entpuppt hat. Die Singer-Songwriter Ina Regen und Tim Bendzko sowie die Rapperin Nina "Fiva" Sonnenberg zeichneten die Abtenauerin bereits drei Mal mit einem "Star-Ticket" aus. In der Show am vergangenen Freitag stimmte aber auch das Publikum für die Salzburgerin - sie konnte sich in den direkten Konfrontationen gegen ihre Konkurrentin durchsetzen.

Um den Einzug ins Finale singt sie gegen Vanessa Dulhofer, Anna Heimrath, Tobias Hirsch, Laura Kozul und Fred Owusu. Als siebenter Sänger - wenn auch außer Konkurrenz - tritt Vincent Bueno auf. Er präsentiert seinen Song "Amen", mit dem er am 20. Mai um den Einzug ins Finale des Eurovision Song Contests (ESC) in Rotterdam kämpft. Durch den Abend führt wieder Moderatorin Arabella Kiesbauer.