Stefan Lenglinger moderiert künftig 13-Uhr-"ZiB"

Moderator Stefan Lenglinger ist künftiger öfter in den ORF-Nachrichten zu sehen.

Der 28-Jährige übernimmt nämlich infolge der Bestellung von Stefan Hartl zum neuen Chefredakteur im Landesstudio Oberösterreich die Präsentation der "ZiB" um 13 Uhr und der Früh-"ZiB"-Ausgaben in ORF 2. Sein Debüt feiert er am 15. Dezember. In den "ZiB"-Formaten in ORF 1, etwa der "ZiB Nacht", ist Lenglinger, den der designierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zur "talentierten jungen Garde" der hauseigenen Journalistinnen und Journalisten zählt, weiterhin zu sehen.