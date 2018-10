Stefan Raab kehrt mit Live-Show zurück

"Schlag den Raab", "TV total" und Lenas Sieg beim Eurovision Song Contest: Es gab eine Zeit, in der man Stefan Raab ständig auf dem Bildschirm sah. Ende 2015 zog der gelernte Metzger dann selbst den Stecker. Am heutigen Donnerstag meldet er sich zurück - aber nur in Köln.

SN/APA (dpa)/Henning Kaiser Stefan Raab.