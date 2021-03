Stiftungsräte: Multimedialer Newsroom des ORF hat Verbesserungsbedarf

Der ORF-Stiftungsrat hat sich am Donnerstag mit dem in Bau befindlichen multimedialen Newsroom befasst. Dieser ist laut Thomas Zach, Leiter des bürgerlichen "Freundeskreises" im obersten Gremium des Medienunternehmens, als "größte Veränderung des ORF in Jahrzehnten" auf den "Prüfstand" gestellt worden. Er sei "nicht ausreichend vorbereitet". "Ein großes Stück des Weges ist noch zu gehen", so Zach. Generaldirektor Alexander Wrabetz sieht den ORF indes "auf Kurs".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Stiftungsrat um Norbert Steger (r.) tagte neuerlich. Freilich kam auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zu Wort (Archivbild).