"Stopp Corona": Viele Downloads und auch Zweifel

Die Kontaktaufnahme zwischen Nutzern ist noch zu kompliziert. Weitere Ausbauschritte folgen in wenigen Tagen.

"Stopp Corona", die App des Roten Kreuzes, war am Dienstag erstmals auf Platz eins der Download-Charts in Österreich. Laut Accenture, dem Unternehmen das die App für das Rote Kreuz entwickelt, wurde die App bis Dienstagabend bereits über 100.000 Mal heruntergeladen (70.000 Downloads davon entfallen auf Android-Handys und 30.000 auf Apple-Gräte). Täglich würden aktuell mehr als 1.000 Downloads dazukommen. Derzeit liege der Fokus auf der Verbreitung der App, so Accenture. Das Kontakttagebuch am Handy soll alle Begegnungen zwischen Menschen speichern und Alarm schlagen, wenn ein Nutzer, dem man begegnet ist, positiv getestet wurde. Was in der Theorie praktikabel klingt, ist es in der Praxis aber nicht. Denn die meisten Nutzer kritisieren in ihren Bewertungen, dass der "digitale Handshake", also das Abspeichern eines Kontakts, viel zu aufwendig ist. Nutzerin Corinna findet wie viele die Idee grundsätzlich sehr gut, kann sich aber nicht vorstellen, "beim Einkaufen zu allen hinzulaufen und zu fragen, ob sie die App haben und wir uns verbinden könnten".

Ab 14. April soll es laut App-Entwickler Accenture so weit sein und der automatisierbare digitale Handshake soll optional zur Verfügung stehen. Davor kommen noch die Warnung und Entwarnung bei Corona-Fällen und ein Selbsttest.

Datenschutz

Führende Datenschutzexperten wie Max Schrems oder Viktor Mayer-Schönberger erinnern sogar daran, dass Datenschutz Nachrang gegenüber dem Schutz der Gesundheit hätte. Dazu betonen die Entwickler, dass man die App mit größter Sorgfalt und mit dem Maximum an Datenschutz-Standards nach dem Privacy by Design-Prinzip konzipiert und umgesetzt habe und unterstreicht, dass die Nutzung der App auf Freiwilligkeit beruhe: "Wir können damit gleichermaßen Menschenleben retten und persönliche Daten schützen." Privacy by Design bedeutet, dass nur so viele personenbezogene Daten gesammelt werden, wie für die jeweilige Anwendung unbedingt notwendig sind. Ein Detail macht Nutzer immer wieder stutzig: Warum braucht die App Zugriff auf das Mikrofon? Beim digitalen Handshake sollen Verbindungen auch mit Ultraschall aufgebaut werden, erklären die Entwickler die Ausbaupläne. Dazu sei ein Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher notwendig.