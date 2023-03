Streamingdienst DAZN startet kostenfreien Frauensport-Sender

Das neue Angebot ist über waipu.tv und Samsung TV Plus empfangbar.

Der Streamingdienst DAZN hat am Donnerstag einen Frauensport-Sender gestartet. "DAZN Rise" ist nach Angaben des Internetanbieters kostenfrei und der erste dauerhafte Frauensport-Sender in Österreich und Deutschland. Er ist zunächst aber derzeit nur über die Internetplattform "waipu.tv" sowie "Samsung TV Plus" zu empfangen, weitere sollen folgen.

"Ich bin total happy, dass es diesen Sender gibt", sagte die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Doris Fitschen bei einer Veranstaltung von DAZN in der Münchner Allianz Arena. "Das A und O ist die Sichtbarkeit", betonte Fitschen. Dafür benötige der Frauensport eine größere TV-Präsenz, sagte die Koordinatorin für das Projekt "Frauen im Fußball" beim Deutschen Fußball-Bund.