Streamingdienst für Katholiken: "Vativision" geht auf Sendung

In Italien geht mit "Vativision" ab 8. Juni ein neuer Streamingdienst nach Netflix-Vorbild auf Sendung.

Wie die katholische Nachrichtenagentur SIR am Donnerstag meldete, richtet sich das Angebot an ein internationales Publikum mit christlichen Werten. Luca Tommassini, Chef der Plattform, rechnet nach eigenen Angaben "mit potenziellen 1,3 Milliarden Zuschauern katholischen Glaubens auf der ganzen Welt". Entworfen wurde "Vativision" unter anderem von der lombardischen Filmgesellschaft "Officina della comunicazione". Diese hatte in den vergangenen Jahren bei der Produktion einiger Dokumentarfilme mit dem Vatikan zusammengearbeitet.

Für den Sendestart am Montag sind zahlreiche religiöse Filme wie "Lourdes" oder ähnliche Formate vorgesehen. Der Vertrieb soll über die Website oder über Apps via Smartphone, Tablets oder Smart-TV erfolgen.

Quelle: Kap