Streamingserie "Der Schiffsarzt" läuft bald auch im Free-TV

Die Streamingserie "Der Schiffsarzt" von RTL+ wird schon bald auch im Free-TV zu sehen sein. Am 20. und 27. September soll die Medical-Drama-Serie bei RTL im Programm sein, wie der Sender mitteilte. Dann laufen jeweils drei Folgen ab 20.15 Uhr.

Die Story erzählt von Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto), der auf einem Kreuzfahrtschiff anheuert, weil er auf der Suche nach seiner spurlos verschwundenen Frau ist. Obwohl die Ermittlungen der Polizei ins Leere führen, will Dr. Leonhard nicht aufgeben und nimmt die Suche allein in die Hand. Als plötzlich ein Bild seiner Frau auf einem Kreuzfahrtschiff auftaucht, überlegt er nicht lange und heuert als Schiffsarzt an. An Bord kann er niemandem trauen, und so beginnt eine Reise zwischen seiner hingebungsvollen Arbeit als Mediziner und den geheimen Ermittlungen um das mysteriöse Verschwinden seiner Frau und seines ungeborenen Kindes.

In weiteren Rollen sind Anna Puck als Kapitänin Henriette Mosbach und Eva Löser als Krankenschwester Emma zu sehen. Seit Juni sind alle Folgen bei RTL+ verfügbar.