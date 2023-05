Streit mit Verlegern: ORF-Chef Weißmann will Wogen glätten

Die derzeit in Begutachtung befindliche ORF-Gesetzesnovelle hat viel Aufsehen erregt. Verleger fühlen sich ob der Marktmacht des ORF bedroht. ORF-Chef Roland Weißmann sprach am Mittwoch am 4Gamechangers-Festival von einem "guten Kompromiss für den Medienmarkt", gestand aber ein, dass das manche ein wenig anders sehen. Wenn sich die Aufregung gelegt habe, sei es aber wichtig, mit den Verlegern wieder besser ins Gespräch zu kommen. "Meine Hand ist ausgestreckt", so Weißmann.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST ORF-Chef Weißmann zeigte sich am 4Gamechangers-Festival kooperativ