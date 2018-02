Sucht nach Computerspielen auf Krankheitskatalog der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt die Sucht nach Computer- und Videospielen in ihren Katalog von psychischen Krankheiten auf. Das bestätigte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Der neue Katalog wird im Juni aufgelegt. Darauf stützen sich etwa nationale Gesundheitsbehörden und Versicherungen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Frank Rumpenhor Die Aufnahme in den Katalog ist ein erster Schritt