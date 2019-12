Südtiroler Medienhaus Athesia übernimmt Gratiszeitung "basics"

Das Südtiroler Medienhaus Athesia, zu dem unter anderem auch die Tageszeitung "Dolomiten" gehört, wird mit Jahresanfang die Gratiszeitung "basics" übernehmen.

Die Zeitung erscheint seit 2007 in Nord- und Osttirol und gehört dem Echo Verlag. Damit ist Athesia in der gesamten Europaregion Tirol - also in Südtirol, Tirol und Trentino - mit Medien vertreten, teilte das Unternehmen mit. "Die Leserinnen und Leser sowie Kunden von 'basics' können darauf vertrauen, dass ihnen 'ihre Zeitung' auch in Zukunft im gewohnten 14-tägigen Rhythmus und in einer Auflage von 243.000 Exemplaren zur Verfügung steht", hieß es. Der Echo Verlag werde sich dagegen künftig auf seine Magazine - wie etwa "Top 500 Unternehmen" - konzentrieren.

Quelle: APA