Super Mario soll auf besseres Switch-Display

Nintendo will mit einer verbesserten Version seiner Spielekonsole Switch vom Gaming-Boom in der Coronapandemie profitieren. Das am Dienstag angekündigte Modell hat einen etwas größeren Bildschirm (7 Zoll statt 6,2 Zoll), mehr Speicher, bessere Lautsprecher und eine neue Docking-Station. Das Display arbeitet zudem mit der OLED-Technologie, die kontrastreichere Bilder ermöglicht, statt herkömmlicher LCD-Panels.

"It's-a Me, Mario!": Neue Switch-Konsole angekündigt