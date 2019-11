Super RTL plant eigenes Nachrichtenmagazin für Kinder

Der Fernsehsender Super RTL will im nächsten Jahr ein Nachrichtenmagazin für Kinder starten.

Voraussichtlich ab Frühjahr wird das rund elf Minuten lange Format gezeigt, wie der Sender am Montagabend mitteilte. Der vorläufige Name heißt "Täglich Toggo". Das Magazin soll sich am tagesaktuellen Geschehen orientieren.

Der Sender produziert das Magazin selbst am Standort Köln, dafür soll eine Redaktion gebildet werden. Den Angaben zufolge ist es das erste Format dieser Art bei Super RTL.

Geplant ist die Ausstrahlung am Vorabend. Darüber hinaus sollen Beiträge des Magazins auch auf anderen Plattformen präsentiert werden. Der Content Director bei Super RTL, Martin Gradl, erläuterte, Kernzielgruppe seien Kinder zwischen sechs und neun Jahren.

Quelle: Dpa