Superhelden made in Austria: Mit Wiener Dialekt und Superkräften gegen das Böse

Sie haben Schmäh, verstehen sich aber als ernsthafte Superhelden made in Austria: Wie Captain Austria, Donauweibchen, Lady Heumarkt und der Bürokrat sich gegen die Schurken stellen.

Die Pandemie hat auch den heimischen Superhelden zugesetzt, aber jetzt sind Captain Austria jr., Donauweibchen, der Bürokrat, Lady Heumarkt und alle anderen aus der Austrian-Superheroes-Riege wieder da, um wild entschlossen und mit allerlei gefinkelten Geheimwaffen gegen das Böse zu kämpfen. Ein Spezialband von ASH (Austrian Superheroes) wurde am Wochenende auf der Vienna Comic Con der Öffentlichkeit vorgestellt, in der Hauptgeschichte gerät die kernige Lady Heumarkt, auch Furie genannt, ob eines geheimnisvollen, dunklen Schurkenwesens in Rage: "Jetzt hot sa se manifestiert, ...