Sylvester Stallone dreht Reality-Show mit Familie

Hollywood-Star Sylvester Stallone, der zuletzt die TV-Serie "Tulsa King" drehte, will auch bei der Arbeit die Familie an seiner Seite haben. "Deshalb machen wir eine Reality-Show, so dass ich die ganze Zeit mit ihnen zusammen sein kann", erzählte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Er arbeite die ganze Zeit, "fast schon zu viel", lamentierte der Action-Star. "Die Trennung ist dabei das Schwierigste, das schafft viele Probleme." In seiner langen Karriere sei er wohl fast 20 Jahre unterwegs gewesen, rechnet Stallone vor. In der im US-Bundesstaat Oklahoma gedrehten TV-Serie "Tulsa King" ist er beim Streamingdienst Paramount+ erstmals als Mafioso und zugleich in seiner ersten großen TV-Serienrolle zu sehen. Eine zweite Staffel ist schon bestellt. Tochter Scarlet Stallone (20) spielt in einer kleinen Nebenrolle mit.

In der geplanten Reality-TV-Serie "The Family Stallone" bei Paramount+ will der Action-Star zusammen mit Ehefrau Jennifer Flavin (54) und den Töchtern Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet Einblick ins Familienleben geben. Nach dem Auftakt des geplanten Achtteilers im Frühjahr in Nordamerika sollen internationale Märkte folgen. Der "Rocky"- und "Rambo"-Star wolle sich in der Rolle, die ihm am wichtigsten sei, präsentieren - als Vater.