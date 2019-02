So hämmert der Kultautor Thomas Coraghessan Boyle seine Romane mit scharfem Blick und der Verve eines Sprachkünstlers in die gespaltene US-Gesellschaft.

Dr. Jekyll & Mr. Boyle - so könnte man das Image des US-amerikanischen Kultautors T.C. Boyle auf einen Nenner bringen. Bei Herrn Boyle ist vieles nicht so, wie es scheint, auch das durch seinen Lebenslauf geprägte Renommee steht nicht unbedingt im Einklang mit seinem Rang in der amerikanischen Literatur.