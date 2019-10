Warum Attentäter Anschläge online live übertragen und wie Medien darauf reagieren sollen.

Der Ablauf des schrecklichen Anschlags auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten ähnelt dem, was Mitte März in Christchurch in Neuseeland geschah. So wie damals versuchte am Mittwoch ein junger Mann in der Manier eines Videospiels ein Gotteshaus zu ...