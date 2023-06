"Tagespresse" beantwortet FPÖ-Klage und erhält Unterstützung von RSF

Die "Tagespresse" hat ihre Antwort auf die Klage der FPÖ Niederösterreich eingebracht. "Wir haben uns dazu entschieden, die Vorwürfe der FPÖ in allen Punkten zu bestreiten und uns auf die Freiheit der Kunst zu berufen. Es geht uns dabei nicht um uns. Wir wollen damit ausschließlich der FPÖ helfen, ihre Ehre zu retten", hieß es auf der Homepage der Satireplattform. Denn entscheide das Gericht, dass die versendeten Fakebriefe an 500 niederösterreichische Gastronomen anlässlich der von Schwarz-Blau angekündigten Wirtshausprämie nicht als Täuschung erkennbar gewesen seien, dann "haben wir erstmals schwarz auf weiß gerichtlich bestätigt, dass der FPÖ die verpflichtende Umbenennung von Steak auf 'mittelrohe Fleischschnitte' oder die Einführung einer Panierquote sowie eines patriotischen 'Gabalier-Laberls' durchaus zuzutrauen ist".

Die FPÖ NÖ bringt drei Vorwürfe in ihrer Klage vor: Eingriff ins Namensrecht, Kreditschädigung und unlauterer Wettbewerb. Der Streitwert beläuft sich auf 47.500 Euro. Reporter ohne Grenzen (RSF) meldete sich diesbezüglich am Freitag per Aussendung zu Wort und forderte die Partei auf, die Klage umgehend zurückzuziehen und sich beim Team der "Tagespresse" zu entschuldigen. "Andernfalls muss sich die FPÖ auf ihre Fahnen heften, dass sie mutwillig zur Verschlechterung Österreichs im weltweiten Pressefreiheitsranking von RSF beiträgt", wurde RSF-Österreich-Präsident Fritz Hausjell zitiert. Er ortet eine Einschüchterungsklage und stellt sich folgende Fragen: "Sind die oft geäußerten Forderungen der FPÖ nach Meinungs- und Medienfreiheit bloße Lippenbekenntnisse? Sollen diese nur für die eigenen oder der FPÖ nahestehenden Medien sowie für FPÖ-Mandatare und -Anhängerinnen gelten? Kritikern ihrer Politik aber will diese Partei fundamentalen demokratischen Rechte durch SLAPP-Klagen teuer machen?"

Seit der Klage hat die Satireplattform 600 neue Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. "Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, bei diesem Rechtsstreit nicht kampflos alle vier von uns strecken zu müssen wie die Grünen in einer Koalitionsverhandlung. Vielen Dank!", hielt die "Tagespresse" dazu fest. Auch von Personen aus Literatur, Musik, Film und Kabarett gab es in Form einer Unterschriftenliste mittels derer der Rückzug der Klage gefordert wird, Unterstützung. Unter den Unterzeichnenden finden sich etwa Josef Hader, Ursula Strauss, Michael Niavarani, Jan Böhmermann, Marlene Streeruwitz, Thomas Stipsits, Stefanie Sargnagel, Herbert Föttinger, Marie Kreutzer, Maschek, Christoph Grissemann, Dirk Stermann, Ruth Brauer, Nicholas Ofczarek, Michael Ostrowski, Caro Athanasiadis und Florian Scheuba.