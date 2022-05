"Talk im Hangar-7" begeht 500. Ausgabe auf ServusTV

Seit Sendungsstart waren mehr als 2000 Gäste bei Moderator Michael Fleischhacker zu Gast. Unter ihnen auch der Dalai Lama oder Top-Virologe Hendrick Streeck.

Das ServusTV-Diskussionsformat "Talk im Hangar-7" begeht morgen, Donnerstag, um 22.10 Uhr seine 500. Ausgabe. Seit dem Start im Oktober 2009 begrüßte der Salzburger Privatsender mehr als 2000 Gäste, um mit ihnen über aktuelle Ereignisse in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft zu diskutieren. So war etwa im Jahr 2012 der Dalai Lama zu Gast, der über die Themen Frieden und Menschenrechte sprach, zwei Jahre darauf Wikileaks-Gründer Julian Assange und erst im vergangenen Jahr der Top-Virologe Hendrik Streeck, der am Höhepunkt der Coronapandemie den Zuschauerinnen und Zuschauern seine Einschätzung zur damaligen Lage mitteilte.

"Wir setzen auf kontroversielle, ergebnisoffene Gespräche, kommen dabei sehr gerne ohne aktive Politiker aus und halten es für unsere Aufgabe, auch Stimmen Gehör zu verschaffen, die im Lärm der Zeit oft untergehen", wurde der langjährige Moderator Michael Fleischhacker in einer Aussendung zitiert. Am Donnerstag geht Fleischhacker mit seinen Gästen - Historikerin Andrea Komlosy, Diplomat Thomas Mayr-Hartin und Politologin Nataliya Schapeler - der Frage nach, welche Folgen ein EU-Beitritt der Ukraine hätte.