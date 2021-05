"Tatort" aus Hamburg setzt auf mehr Vielfalt

Erstmals wird der sogenannte"Inclusion Rider" angewendet.

Einsatz für mehr Vielfalt: Im Rahmen des neuen NDR "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Schattenleben" mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz wird erstmals der sogenannten Inclusion Rider angewendet. Diese aus der amerikanischen Unterhaltungsindustrie stammende Vertragsklausel sieht vor, dass Stab und Cast eines Films möglichst vielfältig besetzt werden. "Die Entscheidung für einen Inclusion Rider soll zeigen, dass auch wir als Kreative Verantwortung übernehmen, unsere Branche chancengerecht, inklusiv und pluralistisch zu gestalten. Eine längst überfällige Bewegung", sagt Regisseurin Mia Spengler. So sind 17 Prozent der an diesem Hamburger "Tatort" beteiligten Menschen BIPoC, also Black, Indigenous und People of Color, 65 Prozent der Headpositionen sind weiblich besetzt. Die Tatortfolge "Schattenleben"wird vermutlich im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden.