"Tatort" aus Münster: Kult um Thiel und Boerne begann mit einem "dunklen Fleck"

20 Jahre, 42 Filme und regelmäßig der erfolgreichste deutsche TV-Film des Jahres: Das ist die Bilanz des Münster-"Tatorts".

Bei der Einwohnerzahl steht Münster auf Platz 20 der größten Städte Deutschlands, bei der Zahl der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer jedoch regelmäßig auf Platz eins - und zwar bei Deutschlands beliebtester TV-Reihe, dem "Tatort". Sie wissen schon: das Team Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) mit den manchmal doch arg simplen Charakteren in der Pseudo-Provinz.

Apropos 20: So alt wird der "Tatort" aus Münster jetzt, mit dem der WDR als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bindestrichlands Nordrhein-Westfalen einst den Befreiungsschlag aus der Sonntagskrimi-Rheinschiene Köln-Düsseldorf-Duisburg suchte.

Am 20. Oktober vor 20 Jahren hatte der Pilotkrimi aus der sogenannten westfälischen Provinz seine Premiere in der ARD. Dieser Film mit dem Titel "Der dunkle Fleck" wird am Samstag (22. 10.) um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen wiederholt. Der nächste neue - und inzwischen 42. - Münster-"Tatort" kommt dann Mitte November.

Die beiden Stars plauderten kürzlich darüber, was sie an Münster schätzen. "Was ich ganz besonders mag, ist tatsächlich die Architektur", sagte Prahl (62) im WDR-2-Morgenmagazin. "Ich finde, die haben wunderschöne Bauten da rundum." Auch den Fahrradring finde er großartig. Jan Josef Liefers (58) ergänzte: "Das studentische Leben macht die Stadt sehr lebendig." Und er möge den Menschenschlag in Münster, "die robuste Art von Freundlichkeit".

Der Einstand "Der dunkle Fleck" war damals der 511. "Tatort". Mittlerweile ist die Krimireihe schon bei der Nummer 1214 angelangt. Vor dem ersten Film sagte Axel Prahl, damals 42, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (19. 10. 2002) zu den Dreharbeiten: "Für mich war es fast wie Urlaub. Insbesondere das Umfeld mit viel Natur, Wasser und den Schlössern war ein Erholungsfaktor." Bis zum Münster-Höhenflug und -Kult dauerte es aber einige Jahre. Erst Ende 2008 sahen allein in Deutschland erstmals mehr als zehn Millionen zu; seit 2010 schaffte das jeder neue Fall. Seit 2013 fesselte jeder neue Münster-Krimi sogar mehr als zwölf Millionen TV-Zuschauer, manche gar mehr als 14 Millionen. Am Tag nach der Ausstrahlung des ersten Falls freute sich der WDR damals über eine "sehr erfolgreiche Premiere" mit 8,8 Millionen Zuschauern.

Zum Ensemble gehören noch Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), deren tiefe Stimme Thiel erst einem Mann zuordnen will, sowie Boernes kleinwüchsige Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch), die der Professor oft - keineswegs politisch korrekt - "Alberich" nennt.