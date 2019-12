Wie ein dämonischer David Bennent und ein verzwicktes Mordrätsel den Münsteraner "Tatort: Väterchen Frost" in eine spezielle Stimmung versetzen.

Kommissar Thiel verrät seinen weihnachtlichen Speiseplan: Würstchen und Kartoffelsalat am Heiligen Abend. Am ersten Weihnachtsfeiertag dann Kartoffelsalat und Würstchen. Und am zweiten Feiertag nur mehr Kartoffelsalat - "weil die Würstchen alle sind". Drastischer könnte man die intellektuelle Kluft zwischen Thiel ...