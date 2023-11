"Tatort Escape": Rätselkrimi für die Adventzeit

24 Umschläge liefern Hinweise zur Lösung eines Kriminalfalls.

Die seit 1970 bestehende deutsche TV-Krimireihe "Tatort" ist längst eine Marke, die auch abseits der Fernsehpräsenz Produkte anbietet. So werden, wie berichtet, ein Computerspiel ("Das ,Tatort'-Game"), Lege- und Quizspiele, von der ARD ein "Radio-Tatort" sowie ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorzyk offeriert. Unter dem Titel "Tatort Escape Adventskalender" gibt es nun auch einen "kniffligen Adventsspaß für alle ,Tatort'-Fans". In diesem Escape-Spiel gilt es gemeinsam mit sieben Ermittlerteams des TV-Krimis den Mord am ehemaligen Polizeihauptmeister Martin Meier zu lösen. In 24 Umschlägen befinden sich Ermittlungsunterlagen wie Tatortfotos, Zeitungsausschnitte und zweckdienliche Hinweise. Geschrieben wurde der Adventkrimi vom "Tatort"-Autor Mani Beckmann.