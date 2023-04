"Tatort" schafft es nicht auf Platz eins der deutschen Fernsehcharts

Das ist eine Seltenheit: Der neue "Tatort"-Krimi ist am Ostermontag nur auf Platz zwei in der Zuschauergunst in Deutschland gelandet. Der Abschluss der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" kam zwar auf solide 6,01 Millionen. Er lag aber deutlich unter den Quoten vieler anderer "Tatort"-Teams - und wurde vom ZDF-Montagskrimi geschlagen: "Nord Nord Mord" erreichte 6,13 Millionen. In Österreich indes landete der Tatort mit 471.000 Zusehern auf ORF 2 und 111.000 in der ARD klar auf der Eins. Aber auch hierzulande war "Nord Nord Mord" mit 289.000 Zuschauern quotenstark.