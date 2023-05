"Tatort"-Sommerpause beginnt am 18. Juni nach "Nacht der Kommissare"

"Tatort"-Fans können 2023 mit einer genauso langen Sommerpause rechnen wie vergangenes Jahr.

Der letzte neue Sonntagskrimi vor der Pause komme am 18. Juni aus Stuttgart ("Tatort: Die Nacht der Kommissare"), hieß es von der ARD-Programmdirektion am Montag. Voraussichtlich gehe es dann ab 27. August mit neuen "Tatorten" weiter. Damit dauert die Sommerpause, wenn es bei dieser Planung bleibt, zehn Wochen, wie auch die "Augsburger Allgemeine" am Wochenende berichtet hatte. Sie umfasst neun Sonntage mit Wiederholungen. So soll am 25. Juni im Ersten zum Beispiel der Kölner "Tatort: Wie alle anderen auch" aus dem März 2021 wiederholt werden.

2022 hatte die "Tatort"-Sommerpause ohne Erstausstrahlungen auch zehn Wochen gedauert, aber später begonnen (26. Juni bis 4. September). 2021 war die Sommerpause schon am 6. Juni losgegangen und 2020 am 8. Juni. Vor drei Jahren dauerte die Sommerpause mit 13 Wochen besonders lange. Der ARD-"Tatort" mit rund 20 verschiedenen Teams ist Deutschlands populärste TV-Reihe.