"Tatort": Zwei Jubiläen für die Münsteraner

Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, bilden aber ein Team und haben gemeinsam eine Marke, ja einen TV-Kult gegründet: Kommissar Frank Thiel und der Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Das schräge Duo, das sich immer wieder in launige Zwistigkeiten verstrickt, ist seit 20 Jahren in den "Tatort"-Folgen aus Münster präsent. Am Sonntag (ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) wartet auf Thiel und Boerne der 40. Fall mit dem fast schon poetischen Titel "Des Teufels langer Atem".

