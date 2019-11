Tausendsassa Danny de Vito wird 75

Der 1,52 Meter kleine Schauspieler zählt zu Hollywoods Größten.

Er ist Schauspieler, Regisseur und Produzent in einem. Das gibt der kauzige Mann aus Neptune, New Jersey, auf Twitter seinen mehr als vier Millionen Followern bekannt. Dabei ist diese nüchterne Umschreibung ein Understatement ersten Ranges. Denn Danny DeVito ist ein Fixstern in Hollywood, in allen drei Bereichen und ganz nebenbei privat auch noch der größter Spaßvogel in Tinseltown. So zeigt er auf Twitter unter dem Hashtag "Trollfoot" (Trollfuß) Fotos von seinem rechten nackten Fuß - am Strand von Malibu, vor der Berliner Mauer, am Empire State Building, mit einer Katze oder umringt von der britischen Boygroup One Direction.

Seine Freundschaft zu Michael Douglas ist unverbrüchlich, zumal sie sich in ihren Frühzeiten eine Wohnung geteilt hatten. Dies schlug sich auch in Kinoklassikern nieder: "Einer flog über das Kuckucksnest" (Douglas war Produzent) und mit Katheen Turner zu dritt etwa im Überraschungshit "Auf der Jagd nach dem Grünen Diamanten", "Jagd nach dem Juwel vom Nil" sowie "Der Rosenkrieg", bei dem er auch Regie führte.

Eine gruselige Seite zeigte DeVito als Pinguin in "Batmans Rückkehr" von Tim Burton, für den er jüngst wieder in "Dumbo" als quirliger Zirkusdirektor auftrat - sowie bestechend ironisch überzeichnend als Sensationsjournalist in "L.A. Confidential".

An diesem Sonntag wird Danny DeVito 75 Jahre jung.