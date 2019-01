Tech-Manager Ken Hu: 2019 wird gutes Jahr für Branche

Die Technologiebranche steht Managern zufolge vor einem guten Jahr 2019. "Viele Technologien sind derzeit an einem Wendepunkt", sagte der Verwaltungsratsvizechef des chinesischen Technologieriesen Huawei, Ken Hu, am Dienstag auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

SN/AP Ken Hu in Davos.