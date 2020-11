Telegram: Der Zufluchtsort für Corona-Leugner

Telegram sammelt immer mehr User. Und ein Teil dieser nutzt die App für Verschwörungstheorien, Hetze, Extremismus - der IS bekannte sich gar via Telegram zum Wien-Terror. Offenbar wird der App eine an sich gute Funktion zum Verhängnis.

SN/stock.adobe.com/denys prykhodov, montage: dopsch Der Autor Attila Hildmann spricht auf Telegram davon, dass Illuminaten „Menschen quälen“. Stock.adobe/Prykhodov, Montage: Dopsch